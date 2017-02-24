交通部長賀陳旦：民眾228連假放心出遊

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交通部長賀陳旦（右）籲民眾228連假放心出遊。（姚志平攝）

針對立委在立法院總質詢中詢問國道五號蝶戀花旅行社賞櫻團翻車意外後續處理方式，交通部長賀陳旦表示已針對觀光行程、司機出勤狀況與車輛安檢等方面過濾出安全合格的旅遊產品，在接下來的228連假，請大家放心出遊。

(中時)