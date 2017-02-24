WBC》中華隊全員到齊 盡快適應寒冷天氣

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中華隊今在日本神戶綠地球場進行練習，歐力士球團人員也在外野看板歡迎中華隊。(棒協提供)

經典賽中華隊最後階段移訓，今在日本神戶進行練習，旅日投手宋家豪正式報到，也代表中華隊全員到齊，將於明日與28日與日本社會人球隊進行熱身賽。

中華隊今球員全員到齊。(棒協提供)

中華隊赴日移訓，球場還準備燒炭的火爐讓人取暖。(棒協提供)

中華隊首度全員到齊，今隨即在日本神戶綠地球場進移訓首日練習，歐力士球團還在外野大螢幕看板打出歡迎中華隊，並準備燒炭的火爐讓中華隊球員取暖，相當溫馨。

頂著寒冷天氣進行練習，中華隊移訓主要目標就是盡快適應天氣，總教練郭泰源也提醒所有球員，「天氣寒冷，所以首要目標是不要受傷小心身體。」

(中時電子報)