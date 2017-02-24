備戰世大運 桃市韻律體操5姝赴俄移訓

桃園韻律體操隊赴俄移訓(左至右)詹庭甄、賴新雅、羅郁晴、郭甯亞教練、Pirozhkova Ekaterin教練、彭曼淩、蔡瑞珊。(國立體大提供)

桃園韻律體操隊赴俄羅斯移訓備戰台北世大運。(國立體大提供)

備戰8月台北世大運，我國世大運女子韻律體操決選冠軍國體大詹庭甄、第3名蔡瑞珊等3人，透過桃園市菁英運動選手培訓計畫，由桃園市郭甯亞教練帶領，赴俄羅斯莫斯科市伊琳娜•維涅爾韻律體操訓練中心(Centre Irina Viner-Usmanov)進行為期21天的移地訓練，盼世大運以地主之姿秀出亮眼成績。

伊琳娜•維涅爾韻律體操訓練中心多年來培育出多位世界冠軍，指導教練葉卡捷琳娜過去曾代表俄羅斯參加青奧與世大運獲得團體項目金牌。郭甯亞教練表示，赴俄羅斯主因除了世界最頂尖的教練團，今年的競賽規則有改變許多是俄羅斯主導，「國內目前還沒有教練有辦法編這樣層級的成套，希望藉由俄羅斯教練依據新規則協助編舞。」

桃園韻律體操隊赴俄羅斯移訓備戰台北世大運。(國立體大提供)

俄羅斯訓練菜單紮實，美日自上午6:45開始直到下午5點，中午休息一個半小時，晚餐後再補強訓練，前3天讓選手忍不住喊累，郭甯亞說，「短短21天內要編10多套，每一個人至少要記2-4套不等的舞。所以得靠錄影，回飯店再繼續練習，才不會影響接續的訓練時程。選手們很認真，相信到了4月底畫面會很漂亮的。」

本次前往俄羅斯的還有全中運好手治平高中羅郁晴、賴新雅與彭曼淩，為期3周訓練除了團體項目，也由其他2至3位教練協助分別指導五位選手的個人全能項目編舞與訓練，每一套編舞費用高達350至550歐元不等，移訓經費高達新臺幣170萬元，所幸在桃園市長鄭文燦、桃園市體育局、國體大、桃園市李曉鐘副議長資助下順利成行。

桃園市嚴然成為我國競技體操與韻律體操搖籃，體育局菁英運動選手培訓計畫每年將近一千萬的補助經費，由各單項委員會撰寫訓練實施計畫競爭爭取，不僅可補助國外移地訓練費用，也能聘任優秀外籍教練、舉辦訓練營，除了4、5月全中運與全大運，更要放眼世大運和全運會展現成果。

(中時電子報)