高市國小味覺教育 健康飲食札根

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高市教育局與文化部及帕莎蒂娜國際餐飲集團合辦的2017年味覺教育，今天在漢民國小開課，法餐主廚帶領學童從健康飲食體驗味覺，發現「紅黃綠」的多彩世界。

味覺教育課程主軸為健康飲食「紅綠黃」，挑選紅色食材代表番茄、泡菜；綠色食材代表冰菜；黃色食材代表鳳梨、黃甜椒，並由食材達人徐仲為學童介紹食材的產地及特色。

帕莎蒂娜法式餐廳研發主廚蔡中和接著引導學童體驗「酸、甜、苦、鹹、鮮」5個基本味覺，辨識食材的外觀、氣味和口感，讓孩子跟著主廚認識食物原味。

文化部次長楊子葆、高市府副秘書長林英斌、教育局長范巽綠、農業局長蔡復進、市立小港醫院長候明鋒與帕莎蒂娜國際餐飲董事長許正吉等也到場。

活動現場並設有在地小農攤位，讓學童與小農近距離對話與互動，農業局吉祥物「高通通」人偶也帶學童前來觸摸作物，認識食材原貌。

小朋友對農作感到非常有趣，如對「尖葉A菜」、「鹿角萵巨」外觀覺得好奇。

學生林意涵說，原來蔬菜種類繁多，許多可能曾經吃過，但到了現場才知道名字，透過這項味覺教育，讓自己對蔬菜有更多的認識，也能體會農人種出好吃的菜，所付出的心力。

學生董郁婷表示，很期待用味覺來發現食物的美味與健康，以前不吃青椒，但今天在廚師的巧手，用接近自然的烹調方式，竟發現青椒竟是甜甜的好吃，從發現味覺找到食物的好吃，真的很神奇。

楊子葆指出，美覺教育與「吃」密不可分，味覺教育就是要讓學生從如何吃的健康，瞭解健康飲食與食材；這次中央與地方攜手合作推動校園味覺教育，厚植教育軟實力。

范巽綠表示，為讓孩子從小培養飲食品味，以及文化涵養的教育理念，教育局未來將持續結合產、官、學界資源發揮影響力，期望擴展至全台各校，正視孩童從小扎根正確的飲食觀念與涵養。

高市教育局自2013年推廣飲食教育，以建立學生正確的飲食習慣與愛物惜物的觀念，並引入民間餐飲產業資源，借重帕莎蒂娜國際餐飲集團協助，先後在多所國小辦理味覺教育，由專業主廚引導孩子體驗食物的原味、食材特色，並品嚐烹調後的滋味，開啟孩子發現食材料理的好奇心與探索動力。1060224

(中央社)