陸禁煤炭進口 北韓官媒罕見重批
中國大陸日前宣布禁止進口北韓煤炭，明顯意在懲罰北韓試射飛彈，平壤罕見將砲口瞄準首要盟邦中國大陸，指大陸「隨著美國起舞」。
法新社報導，中國大陸與北韓的情誼在韓戰戰火中凝聚，但雙方的關係近年開始出現磨擦，大陸日漸對北韓任性核試感到惱火。
大陸上週宣布，本年度暫停進口北韓的煤。煤礦外銷是北韓一大主要外匯收入。大陸此舉是在北韓領導人金正恩親自指導、首度向美國新任總統川普展示武力的飛彈試射後所祭出。
由北韓官方的中央通信社（KCNA）發出的一篇署名文章，痛批北京禁止進口北韓煤的舉動。文章沒有直接點名中國大陸，改稱「一個鄰國」。
文章說：「這個國家，標榜自己是個大國，卻隨著美國起舞；它毫不猶豫地採取無情手段，例如完全封鎖攸關改善人民生活水準的外貿行為。」
文章並稱，認為北韓會因一點小錢被切斷，而停下核武與洲際彈道飛彈計畫，「完全是幼稚的想法」。
路透社報導，川普政府已表示，中國大陸應採取更多行動向北韓施壓。
去年北韓是中國大陸第4大煤礦進口國，非褐煤共進口2248萬噸，較2015年增加14.5%。1060224
(中央社)
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