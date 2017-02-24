北韓官媒不點名批陸卑鄙 環時：不理會

北韓中央通信社23日罕見地以不點名方式批評中國大陸「卑鄙」，中共官媒環球時報對此發表社評指出，北京應堅決反對北韓擁核，不與平壤衝動態度一般見識、不做無原則的讓步，也不逼她。

北韓領導人金正恩兄長金正男遇刺身亡後，中國大陸商務部18日宣布，本年度暫停進口北韓原產煤炭，理由是執行聯合國安理會去年11月針對北韓核試做出的制裁決議。

對於中國大陸官方做法，北韓官方通訊社－北韓中央通信社（KCNA，或譯朝中社）官網23日以「卑鄙的做法，低級的算法」為題發表評論，不點名地批評中國採取非人道措施全面斷絕北韓改善民生的對外貿易。

這篇評論說，那個「口口聲聲標榜友好鄰邦的周邊國家以及以大國自居的國家」，對美國隨波逐流，卻辯稱這一卑鄙做法意在制止核計畫，而非對北韓的民生造成影響。

評論說，這種作法「實際上同敵對勢力要搞垮北韓制度的陰謀大同小異」。

對於北韓官媒罕見地以激烈用詞不點名批評中國作法，中共中央委員會機關報人民日報旗下的環球時報則以「堅決執行安理會決議，莫睬朝中社（北韓中央通信社）評論」為題，發表評論，以三點意見回應。

社評指出，第一，北京應堅持嚴格執行聯合國安理會決議的立場，不受平壤對此採取什麼反應的影響。第二，至少在一段時間裡，不與平壤的衝動態度一般見識，不主動升級雙方的隔空語言衝突。

第三，穩穩保持既堅決反對北韓擁核、又盡量維持對北韓正常國家關係的基本路線。不對平壤做無原則的讓步，也不逼她。

環球社評指出，北韓與大陸關係不是當年的中蘇關係，北韓沒有能力與中國全面對峙，也不會有實質對抗。讓中國與北韓關係徹底破裂不符合平壤的利益，因為她在現有體制下與美國、南韓完全改善關係幾無可能。1060224

(中央社)