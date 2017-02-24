上航引擎異常折返松山 擬另派班機載客

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一架上海航空松山飛虹橋班機FM852，今天中午從松山機場起飛後不久，疑似引擎出現異常，臨時折返，上海航空擬從大陸改派另一架班機來台灣載旅客。

上海航空是東方航空子公司，在台業務由東航督導。

FM852班機原訂是上午11時45分起飛，今天因班機抵達台灣時間延誤，直到中午12時52分才起飛，之後因疑似引擎異常，駕駛決定折返，大約下午1時45分落地。

東航表示，FM852班機使用A330機型，飛機確實異常原因仍在了解，今天旅客近300名，公司正打算從大陸派另一架飛機來台灣載旅客。1060224

(中央社)