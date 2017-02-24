韓聯社：三星兩高階主管請辭

韓聯社今天報導，南韓三星集團兩名高階主管已提出辭職，以對集團牽涉南韓總統朴槿惠所涉貪瀆醜聞負責。

根據路透社，上述報導未引述消息來源指稱，三星集團副會長崔志成（Choi Gee-Sung）、社長張忠基（Chang Choong-gi）已提辭職。獨立檢察組將兩人都列為這起貪瀆調查的嫌疑人，事件已導致三星集團少主李在鎔上週被捕。

韓聯社未說明兩人是否已經正式提出辭呈，也沒有提到他們在集團內是否將續任其他職位。三星集團並未立即針對這項報導作評論。（譯者：中央社許湘欣）1060224

(中央社)