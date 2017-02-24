揭露資訊 司改第4組會議LINE全上網
總統府司法改革國是會議第4分組會議成員通訊軟體LINE對話紀錄全在官網公開，分組會議召集人許玉秀今天說，這個工具功能是「揭露資訊」，大部分的人認為這樣的溝通是好的。
總統府司法改革國是會議第4分組會議召開首次會議前，第4分組13日起在LINE上的對話紀錄就公布在官網。
媒體發現總統蔡英文姪子、檢察官蔡元仕對LINE群組中討論原訂排在正式會議中的選舉副召委及議題，擔憂引發「會前會、黑箱、架空正式會議」等質疑。
不過，許玉秀也在LINE上回應，這是在做會前準備，既然一開跑就要衝刺，無設限準備，才能做成萬全準備。
許玉秀會議結束後受訪表示，先前大家已透過LINE群組溝通，她發現今天大家坐下來，不是彼此陌生，不必彼此介紹，大家一見如故，已認識1週了。
她說，所有委員熱烈且充分發言，「我自己覺得可以向人民交代的是，每一個委員的表決的決定都是清醒的」，他們不是在對狀況不太清楚情況下表決，且很多表決是遠遠超過半數的多數決，感謝委員們努力合作。
許玉秀表示，蔡元仕的確提到，每天回家想看LINE，又要照顧其他很多事；她對說蔡元仕說，不要覺得有壓力，有空時再處理。
她說，當初大家表決是否公布LINE對話紀錄時，只有1位明顯反對公開，13位贊成公開，其他沒表示意見，蔡元仕也贊成公開。
許玉秀表示，這個工具的是「揭露資訊」，「並不是你與我偷偷在旁邊談什麼，而是大家公開地在這裡，對著大家說話，所以你知道其他人在說什麼」，這種對話資訊、形成心證的、價值判斷的資訊在那裡揭露很重要。
她說，這創造空間，大家有充分時間講話，如從今天到下次開會又有2週，這期間隨時想到什麼可上去發言或要求資訊，至少從接受資訊判斷，「它還算是一個不壞的選擇」、大家沒被資訊封閉。
司法改革國是會議籌備委員會副執行秘書林(峰)正表示，這是溝通工具選擇而已，很多事都要到正式開會時決定。1060224
(中央社)
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