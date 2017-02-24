雲林檢警聯手 掃蕩黑幫送法辦
雲林縣警察局今天表示，雲林檢警聯手掃蕩黑幫，防治幫派暴力案件再次發生，斗南、虎尾、台西等地共查獲治平對象4人、共犯29人，移送法辦。
雲林縣警察局長許錫榮指出，黑道幫派氣焰高張，橫行地方，滋事擾民，引起恐慌，配合警政署實施106年度第一次「全國同步掃黑行動」，在21日至23日由雲林檢方指揮辦案。
雲林檢警以深度蒐證、連坐打盡、斷絕金流的方針，臨檢搜索102個黑幫經營、聚集場所，在斗南、虎尾、台西等地，共查獲治平對象4人、共犯29人。
斗南警分局檢肅治平對象鄭姓、陳姓主嫌及同夥共18人到案；虎尾警分局檢肅周姓主嫌共5人及槍械等物到案；台西警分局檢肅陳姓主嫌共6人及帳冊等物到案。
警方表示，虎尾周姓主嫌等人企圖壟斷殯葬業務，毆打殯葬所長，並在KTV簽帳白吃白喝、亮槍威脅商家；台西陳姓主嫌經營地下錢莊，涉嫌暴力討債毆打恐嚇被害人；黑幫行徑危害社會治安，均依法移送偵辦，以安民心。1060224
(中央社)
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