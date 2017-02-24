李進勇感謝燈會發亮 台電功不可沒

縣長李進勇（左）拜託台電雲林區處，感謝處長沈釗立及其服務團隊在燈會時提供的供電服務。（許素惠攝）

雲林縣長李進勇下午特地拜訪台電雲林區處，感謝處長沈釗立及服務團隊主動與縣府密切配合，並提供技術協助。他強調，所有展燈如果沒有電，造型再怎麼漂亮都沒看頭，雲林燈會能夠璀璨耀眼，令人讚嘆不已，扮演最重要供電任務的台電公司功不可沒。

沈釗立表示，對縣民的用電需求，該公司一定全力以赴提供優質且穩定供電的服務，何況雲林28年來首次主辦台灣燈會，台電更是義不容辭，也希望民眾多多支持台電的需量競價、認購綠電、住商簡易型時間電價等服務措施，有需要的民眾可逕洽台電各服務據點或撥打服務專線1911。

(中時)