搶優秀學生 中國醫大大手筆送獎學金

我要評比

中國醫大參加2017大學博覽會，吸引許多想就讀醫學院的考生前往諮詢、了解學校特色。(林欣儀攝)

招攬優秀學子，中國醫藥大學祭出獎學金！參加2017大學博覽會活動，中國醫大師生準備大批文宣發送，並逐一向考生介紹自家特色，而為了吸引更多學測高分考生選擇中國醫大，校方還推出每學期10萬元獎學金，最高可拿到160萬元。

中國醫大設有醫學院、藥學院、牙醫學院與人文與科技學院共8大學校、20學系，多年來重視證照取得，採用特殊國考模擬系統輔導學生，使得應屆畢業生參加國家考試取得證照比例高達80％以上，成效頗佳。

此外，中國醫大積極佈局國際，除培育教師多元教學技能、導入新式教學法以提升教學成效，更加入「大學校院推展國際共同人才培育計畫」，經多年努力，在2016年上海交通大學公布的「世界大學學術排名」中名列199，位列全台第一、僅次台大。

而為吸引更多優秀學子，中國醫大也祭出高額獎學金，只要透過大學入學考試分發並以第一志願就讀、且成績排名在各系組位列前三名者，可申請1至3萬元獎學金，若學期成績總平均達80分以上，則可繼續請領該獎學金。

此外，針對學測申請入學的考生，只要成績達到國立大學醫學系標準、或錄取國立大學醫學系但改選擇中國醫大者，都可領取每學期10萬元獎學金，以中醫甲組需修習8年課程來計算，最多可領取160萬元。

(中時)