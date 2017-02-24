潘武雄昔轟田中將大 連兩球都一樣
中華職棒球星「武神」潘武雄即將代表聯盟出征日本，與日本國家隊打交流賽，他回憶2012年台日義賽轟田中將大全壘打時，對方連兩球都一樣。
潘武雄說，田中將大投球節奏快、球速也快，當時投打對陣時，投進來的第1球，「我前腳還沒踩下去，球已經進壘，根本來不及反應」。
結果潘武雄趕緊調整節奏，加快揮棒，田中將大第2球用一樣的球速、位置也類似，被他敲出全壘打。
潘武雄說，打者本來就是要因應投手不一樣的節奏，臨場應變，投手也是一樣，打國際賽的時候面對的投手，每個人的抬腿、動作都不一樣，越快適應的一方，越能勝出。
上次在東京巨蛋砲轟田中將大，這次台日對抗賽在2月28日、3月1日兩天於福岡巨蛋開打，潘武雄這名35歲的老將、國際賽經驗豐富，卻也是第一次踏進福岡巨蛋比賽。
當年的台日義賽是為了紀念311地震期間台灣對日本的援助，潘武雄的生日正好是3月11日，正巧在義賽中敲出全壘打。1060224
(中央社)
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