還沒賠完 周比蒼遭爆買舊車準備東山再起
蝶戀花旅行社於2月13日因遊覽車翻覆造成33人死亡後，蝶戀花創辦人周比蒼不但語出驚人表示「一個願打一個願挨」，引起公憤，並且曾經承諾承擔喪葬費用也跳票，因發罹難者家屬不滿。而今（24）更傳出周比蒼正在狂買舊車，準備重啟爐灶。
根據TVBS獨家新聞，曾經在蝶戀花任職的離職司機李海通爆料，周比蒼打算東山再起，到處收購舊車，並準備登記在司機名下。
因此罹難者家屬均希望政府好好查查周比蒼的財產，不能讓周比蒼隱匿、脫產，更要讓他負起應負的責任。
(中時電子報)
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