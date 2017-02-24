還沒賠完 周比蒼遭爆買舊車準備東山再起

蝶戀花負責人周比蒼外傳正在買就遊覽車，準備東山再起。圖為停放在泰山維修廠的蝶戀花遊覽車。（圖／本報資料照片，譚宇哲攝）

蝶戀花旅行社於2月13日因遊覽車翻覆造成33人死亡後，蝶戀花創辦人周比蒼不但語出驚人表示「一個願打一個願挨」，引起公憤，並且曾經承諾承擔喪葬費用也跳票，因發罹難者家屬不滿。而今（24）更傳出周比蒼正在狂買舊車，準備重啟爐灶。

根據TVBS獨家新聞，曾經在蝶戀花任職的離職司機李海通爆料，周比蒼打算東山再起，到處收購舊車，並準備登記在司機名下。

因此罹難者家屬均希望政府好好查查周比蒼的財產，不能讓周比蒼隱匿、脫產，更要讓他負起應負的責任。

(中時電子報)