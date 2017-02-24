南投柳家梅園巨大龍眼樹 果期熱鬧憶往事

柳家梅園後山1棵龍眼樹，胸徑近1公尺、胸圍逾3公尺，主幹分岔處則約有1.5公尺，相當巨大。（沈揮勝攝）

南投縣信義鄉知名賞梅勝境牛稠坑「柳家梅園」，後方山坡有棵巨大的龍眼樹，胸圍3公尺多、最粗處直徑約1公尺半。62歲的柳慶祥說，老樹至少有100多歲，為親族所屬；小時候每到中秋前後，常站樹下仰望枝椏間果實，但樹太高摘不著，只能巴望奢想。

柳慶祥為柳家梅園園主。他回憶說，早年牛稠坑的後山生態之豐讓人吃驚！在尚未禁獵的年代，曾經有1名原住民朋友告訴他，某天傍晚上山打獵，在龍眼巨木打了4隻果子貍、返程經過又獵得3隻。

「一來一回打到7隻！」柳慶祥說，這樣的經驗連聽的人都覺得稀奇，想必當事人絕對是畢生難忘！其實別說半世紀以前，現在的牛稠坑生態還是不錯，山羌、山羊、穿山甲經常出沒，甚至闖進梅園裡頭。

而這棵巨大的龍眼樹，每到果期樹上就熱鬧得很，晚上還是常有飛鼠或果子貍活動，枝椏間附生植物不少，引來鳥禽棲息；由於附近林地或墾地，多為叔侄兄弟所屬，家族領域較易整合管理，基於保育理念，不打不獵、果實留給動物享用。

(中時)