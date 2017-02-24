Angelababy疑遭閨密出賣 黑歷史照瘋傳

Baby學生時期舊照在陸網瘋傳。(取自微博)

Baby舊照流出。(取自微博)

現在的Baby。(取自Baby微博)

Angelababy(楊穎)人紅是非多，即便產後在家休養，仍頻頻躍上媒體版面。今(24日)陸網瘋傳一張她學生時期的「最新」舊照，香腸嘴模樣與現在有些差距，有傳，這張照片是從她昔日好友、香港網紅譚淇淇那邊流出來的。

Baby自出道以來整形流言纏身，即使曾經大動作赴醫院驗證，證明自己沒整形，依舊擋不住外界流言蜚語，今日又被曝光學生時期舊照，疑似因牙齒上為矯正完成，所以嘴巴部分與現在甜美模樣差距有點大。

譚淇淇喊冤自己是Baby粉絲，從未公開放上與Baby合照。(取自譚淇淇微博)

網友對於Baby舊照反應不一，「其實我覺得牙齒矯正了以外其他的沒什麼啊」、「現在的我跟十六七歲的我比起來真的像去韓國整了回來的一樣，誰還沒個十幾歲時的黑歷史啊」、「無論出來多少張醜照，我還是一樣喜歡baby」。

被指放照「黑」Baby的譚淇淇也有話要說，「我從來沒有在微博發過與baby的合照，不是刪了！！！！亦沒說過我是她同學！！！我只是她多年的粉絲！」表示當時是覺得Baby好美，才問她能否合照簽名，稱照片是從她私人臉書流出去的。

(中時電子報)