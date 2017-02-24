前重慶市長黃奇帆等 任人大財經委副主任

新華社報導，十二屆全國人大常委會第二十六次會議今（24）日下午決定，任命杜德印為全國人大民族委員會副主任委員，黃奇帆、朱小丹、楊雄、劉昆為全國人大財政經濟委員會副主任委員，任命黃龍雲為全國人大華僑委員會副主任委員。

在退居二線前，黃奇帆、朱小丹、楊雄及劉昆，分別曾任重慶市長、廣東省長、上海市長及財政部副部長。

其中值得注意的是，去年12月底辭去重慶市市長的黃奇帆，曾被外界預測將出任中共人大財經委員會副主任一職。

黃奇帆以善於從事經濟工作著稱，同時，黃奇帆也被稱為政治上的「不倒翁」。身為市長的黃奇帆曾與中共前政治局委員、重慶市委書記薄熙來搭檔，2012年後，薄熙來因「濫用職權」和「貪污受賄」等罪被判無期徒刑，而黃奇帆則相安無事繼續留任。

(工商)