陸辦228活動 府： 歷史是鏡子向著別人是扭曲意義

中國大陸昨天舉辦二二八紀念活動。總統府發言人黃重諺表示，做為民主國家，台灣人民紀念二二八，最重要的精神就是記取教訓，牢記人民才是國家的主人，牢記自由民主才是立國的基石，有這樣的體認和實踐，政府就不會對人民暴力相向，不同的主張和意見，都會因為被充分包容廣泛討論而終究凝聚成進步的力量，不會成為入人於罪的藉口。

黃重諺說，至於任何一個社會，願意站在這個基礎上討論、深省，並且因此惕勵改革，這樣的紀念與省思才有價值。

他強調，歷史是一面鏡子，對著自己是反省，可以知興替。向著別人，甚至扭曲了意義，不但看不到自己，錯過了反省，更是蹉跎了大好的向著進步走的機會。

(中時)