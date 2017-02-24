白宮要角齊喊話 促保守派做川普後盾

美國副總統彭斯與其他白宮高層官員，今天敦促保守派活躍人士擱下歧見、團結一致，做總統川普所推強硬貿易與移民政策的後盾。

路透社報導，彭斯（Mike Pence）於馬里蘭近郊出席年度的保守政治行動會議（CPAC）並發表演說，激勵去年11月8日助川普一臂之力的大批共和黨人。

彭斯說：「朋友們，這是我們的時代，我們艱辛許久就盼這機會。這也是讓我們再次證明，我們的答案才是美國所需正確答案的時候。」

川普預定24日在CPAC發表演說。

今天稍早，對白宮有強大影響力的川普首席策士巴農（Steve Bannon）也罕見地公開現身，訴求力挺川普。

與白宮幕僚長蒲博思（Reince Priebus）一同站在台上的巴農告訴群眾，在即將到來的戰役中「我們需要你們做為後盾」。他並譴責媒體對川普的批評。

川普對7個穆斯林人口為主的國家發出旅行禁令、增加驅逐非法移民的措施，以及美墨邊界築牆等議題，在在使他的新政府成為支持者與自由派人士，在選後嚴重分裂的眾矢之的。

巴農與蒲博思兩人，都試圖消除媒體報導把白宮描繪成亂無章法的氛圍。提及媒體對川普的批評並聲援川普對媒體的反擊，巴農警告說，在川普努力兌現競選支票之際，「情況每天都變本加厲」。

曾經營好鬥的右翼布萊巴特新聞網（Breitbart News）的巴農說：「如果你以為不必奮鬥就能重拾美國往日榮景，那你真是錯得可憐。」他指責「社團主義和全球主義的媒體，頑固地反對川普的經濟民族主義議程」。

本來只是民主黨外圍活動的CPAC，現在毫無疑問已成主流。據估計，這場會議有1萬人與會。（譯者：中央社陳亦偉）1060224

(中央社)