黃光熙3月13日入伍服役

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南韓偶像男團「帝國之子」成員黃光熙將於3月13日入伍服役。

南韓「亞洲經濟」報導，黃光熙將於3月13日進入忠清南道論山陸軍新兵訓練所，接受為期5週的基礎軍事訓練後，以軍樂隊隊員身份開始服役。

黃光熙將在入伍前完成「無限挑戰」的所有拍攝工作，光熙入伍後，盧洪哲可能重新加入「無限挑戰」。1060224

(中央社)