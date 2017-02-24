掌陸銀監會 郭樹清：很高興回金融系統
據陸媒報導，山東省長郭樹清確定接任中國大陸銀監會主席。他今天在銀監會內部會議上說，很高興回到金融系統，並提及這是他與銀監會前主席尚福林的第2次交接。
中國證券網報導，郭樹清上午出席的中國銀行業監督管理委員會內部會議短暫，他未對具體監管業務提出展望，也沒有計畫和與會的各地銀監局局長探討業務。
據報導，郭樹清說，若與會人員有好的工作建議，可提出最多2000字的資料給他，希望大家像支持尚福林一樣支持他。
郭樹清與尚福林第1次交接是在2011年10月底。郭樹清當時從尚福林手中接下中國證券監督管理委員會主席，尚福林隨後接任銀監會主席。尚福林這次離開銀監會後，有望到中國人民政治協商會議全國委員會經濟委員會任職。
報導引述與會人士表示，尚福林在銀監會的工作獲肯定，被評價為「工作穩健、為人正直、嚴於律己」。
郭樹清現年60歲，曾任中國大陸國家外匯管理局局長、中國建設銀行董事長。他在2013年3月卸下證監會主席，轉任山東省長。
有關郭樹清將出任銀監會主席的消息23日便傳出，但疑似因媒體過早披露，中國大陸境內相關報導隨後被刪除，直到24日上午郭樹清現身銀監會並被媒體目擊，多家財經媒體才又報導他出掌銀監會。1060224
(中央社)
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