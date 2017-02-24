防彈少年團連創新紀錄 聲勢銳不可擋

南韓人氣男團防彈少年團上週末剛結束首爾場演唱會，隨即馬不停蹄展開為期1週的打歌行程，甫回歸便又創下多種新紀錄，贏得「紀錄少年團」美名，聲勢銳不可擋。

防彈少年團上週13日發表新專輯「WINGS外傳：YouNever Walk Alone」，不僅席捲南韓國內各大音源網站榜首，主打歌「春日」也以第15名佳績，創下K-POP史上首次以韓文歌曲進入美國告示牌Bubbling Under Hot100排行榜的新紀錄。

告示牌網站報導，「春日」音源是在美國時間週日晚間發表，距離當週紀錄統計截止時間相當短，還遇上2017年葛萊美獎頒獎典禮，有此佳績實屬不易。

此外，這次的新專輯也是防彈少年團繼「花樣年華pt.2」、「花樣年華Young Forever」與「WINGS」後，連續第4張進入Billboard 200榜單的作品，創下K-POP歌手連續攻入該榜新紀錄。

除音源銷售屢創佳績，防彈少年團的MV也表現不俗，韓媒「體育東亞」報導，這次回歸先後公開的「春日」與「Not Today」，分別以26小時38分及21小時38分，接連打破K-POP偶像團體MV點閱數超過1000萬次的最短時間紀錄。

「春日」MV點閱數目前已逾3670萬次，「Not Today」則以66小時25分，刷新K-POP偶像團體MV點閱數突破2000萬次的最短時間紀錄。

防彈少年團昨晚參與Mnet音樂節目M Countdown演出，融合現代舞表演風格的「春日」與展現他們最具代表性強烈編舞的「Not Today」，完美呈現2種截然不同面貌，讓歌迷大飽眼福。這是他們首次在電視上公開表演這2首新歌舞台，同時抱回回歸第1週的第2座音樂節目冠軍獎盃。

上週18日、19日在南韓最大室內公演場地─高尺巨蛋棒球場舉辦演唱會「2017 BTS LIVE TRILOGY EPISODE III THE WINGS TOUR in Seoul」的防彈少年團，不僅在演唱會上搶先公開新歌舞台，成員也都演唱了各自solo曲目，搭配華麗舞台設計，令人目不暇給。

但無緣看到首爾場演唱會的歌迷也別著急，防彈少年團接下來將開始一連串海外巡演行程，為海外歌迷帶來最精采的演出。（中央社廖禹揚）1060224

(中央社)