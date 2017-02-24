成立台商民間銀行 上海台協列工作重點
中國大陸國台辦主任張志軍日前提到，台商提出設立台商民間銀行等建議，大陸將「積極研究、適時推出」。上海台協會長李政宏表示，成立台商銀行是上海台協這2、3年的工作重點。
中國大陸台商組織「全國台灣同胞投資企業聯誼會」（台企聯）日前舉行春節聯誼活動期間，中國大陸國務院台灣事務辦公室主任張志軍說，對台商提出設立台商民間銀行等建議，大陸將「積極研究、適時推出」。
上海市台灣同胞投資企業協會會長李政宏表示，張志軍不久前才釋放這項訊息，這也會是上海台協這2、3年的工作重點。因為金融很專業，成立的過程牽涉層面很廣，「我們不求快」，但一定要把事情做好。
李政宏指出，華南應該已經啟動，上海也會逐步展開調研。
他說，銀行事務很專業，除了要有專業團隊，還要有很好的股東，並且要得到大陸國台辦、上海市台辦的支持，也希望能有專業的經營團隊。目前上海市台辦已經表達會給予協助。
台企聯發言人葉惠德表示，不少在大陸的台灣中小企業仍沒有擔保品，難以取得銀行貸款，才會希望成立台商銀行。但在大陸要成立銀行需要有相關背景與極高的資本額，所以難度很高，才希望向大陸國台辦爭取。
至於成立台商民間銀行的進行狀況，葉惠德表示，大概要先研究1年，之後狀況才會比較明朗。1060224
(中央社)
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