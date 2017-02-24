檢察官涉性交易未成年少女 遭起訴

涉嫌與未成年少女性交易的彰化地檢署檢察官蔡曉崙，還轉介其他5人與少女性交易，台中地檢署依違反兒童及少年性剝削防制條例起訴，並請求加重其刑。

台中檢警去年8月破獲LINE群組「中區魚訊」仲介賣淫集團，發現有3000多名男客加入會員，過濾清查其交易內容後發現，暱稱「小輪子」的男客除以每次3500元代價與17歲少女「重慶妹」性交易外，還「吃好逗相報」推薦給其他5名男客。

經過檢警深入追查，發現暱稱「小輪子」者竟是彰化地檢署檢察官蔡曉崙，隨即組成專案小組搜索、拘提蔡曉崙到案，並搜索蔡曉崙的彰檢辦公室，不但搜出5家摩鐵折價、休息券，還有保險套及壯陽藥等，並查出蔡曉崙在群組中介紹暱稱「重慶妹」的少女和其他男客性交易，甚至直接私訊少女幫忙安排接客。

檢方認定蔡曉崙涉嫌以1小時3500元代價，與未成年性交易；並在其擔任管理者的「茶餘飯後」群組內，媒介少女與5名男客性交易。今天依違反兒童及少年性剝削防制條例起訴，並請求加重其刑。1060224

(中央社)