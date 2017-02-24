李登輝住處翠山莊占鄰地6.7坪 法院判拆
（17：38更新）前總統李登輝居住的翠山莊豪宅，遭鄰居控告無權占有土地，士林地院認定，該土地屬於供人通行的既成道路，翠山莊產權所有人、李的孫女李坤儀只須拆除占用土地6.7坪的車庫及庭院，但高院認為李女要拆屋而且還地給鄰居，全案可上訴。
翠山莊社區在40年前興建完成，李卸任總統後，政府按月支付租金承租其中一棟別墅作為他的居所，後來2006年立法院修改「卸任元首禮遇條例」，大幅刪減禮遇內容，政府不再支付租金；隔年，李坤儀買下該棟市值約8000萬元的別墅，目前仍由李登輝居住。
本案導因女子陳許春美在25年前陸續買下翠山莊周邊土地，但她發現部分土地被翠山莊住戶增建佔用，陳女因此控告15名屋主，要求拆屋還地；李坤儀部分是因其庭院及車庫共6.7坪占用陳女的土地，但該處已是翠山莊社區出入的私設道路。
士林地院審理期間，李坤儀透過律師辯稱，別墅及周邊土地原本都屬於簡姓婦人，後來簡婦把房子賣給她，將周邊土地賣給陳女，李家買房子的時候，原本就有這些建物；況且佔用部分是既成道路範圍，就算拆掉建物還地給陳女，陳女也不能作任何使用。
士院認為，經空照圖及丈量結果，李坤儀確實有占用陳女的土地，但該地屬於供人通行的道路，李女只須拆除占用土地的建物；陳女被占用的土地除須供他人通行，不須有其他的容忍義務，改判李女拆屋且須還地給陳女，全案可上訴。
(中時)
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