澎湖縣消防局馬公分隊辦理防災宣導暨演練
為提升民眾火場求生知能，澎湖縣消防局馬公消防分隊特派分隊長朱偉靖率員前往國立澎湖高級海事水產職業學校辦理防災宣導暨演練。
這次宣導首先由教官講授以滅火器進行初期滅火的重要性，及滅火器操作要領，其操作口訣為「拉瞄壓掃」，即「拉」開滅火器提把下方的插梢，手拿噴嘴「瞄」準火源根部，「壓」 下把手放射滅火藥劑，再左右「掃」射火源根部，直到藥劑無法有效攻擊火源為止，最後以水澆熄確認無復燃之虞。
現場同時也講授關於火場中穿行濃煙區至相對安全區域的低姿勢爬行要領，沿牆壁尋找通道或門口進行移動，進入相對安全區域等待救援；最後以雲梯車讓參訓師生模擬在高層建築遭遇災害時，該如何進行避難及求生。歷時約2個小時的課程，期使參訓師生以一旦面臨火災發生時，能以正確避難求生觀念，活著離開火場，以減少不必要的傷亡。
消防局表示，藉由平時教育宣導，希望能使民眾於災害發生時，有效善用防災觀念，以降低民眾生命財產損失，如民眾對避難求生或消防常識有任何疑難問題，歡迎逕洽消防局諮詢。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。