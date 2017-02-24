澎湖縣消防局馬公分隊辦理防災宣導暨演練

為提升民眾火場求生知能，澎湖縣消防局馬公消防分隊特派分隊長朱偉靖率員前往國立澎湖高級海事水產職業學校辦理防災宣導暨演練。

這次宣導首先由教官講授以滅火器進行初期滅火的重要性，及滅火器操作要領，其操作口訣為「拉瞄壓掃」，即「拉」開滅火器提把下方的插梢，手拿噴嘴「瞄」準火源根部，「壓」 下把手放射滅火藥劑，再左右「掃」射火源根部，直到藥劑無法有效攻擊火源為止，最後以水澆熄確認無復燃之虞。

現場同時也講授關於火場中穿行濃煙區至相對安全區域的低姿勢爬行要領，沿牆壁尋找通道或門口進行移動，進入相對安全區域等待救援；最後以雲梯車讓參訓師生模擬在高層建築遭遇災害時，該如何進行避難及求生。歷時約2個小時的課程，期使參訓師生以一旦面臨火災發生時，能以正確避難求生觀念，活著離開火場，以減少不必要的傷亡。

消防局表示，藉由平時教育宣導，希望能使民眾於災害發生時，有效善用防災觀念，以降低民眾生命財產損失，如民眾對避難求生或消防常識有任何疑難問題，歡迎逕洽消防局諮詢。

(中時)