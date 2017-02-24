楊雄黃奇帆等4人 轉調人大財經委副主任

前重慶市長黃奇帆（圖右）與前上海市長楊雄（圖左），今被任命為人大財經委員會副主任。（圖/中新社）

年初正式請辭上海市長職務的楊雄，在今日召開的第12屆大陸全國人大常委會上，與前重慶市長黃奇帆，共同被調任為全國人大財經委員會副主任職務。當時辭去市長的楊雄，就曾傳出將可能調任中央而另有任用，除了黃奇帆外，另外還有前廣東省長朱小丹和廣東前副省長劉昆，共4人一同調任財經委員會副主任。

據大陸財新網報導，原上海市長楊雄和重慶市長黃奇帆，於今日召開的第12屆大陸全國人大常委會上，正式調任為人大財經委員會副主任一職。兩位卸任前名氣響亮的直轄市市長，都在去年年底至今年初陸續辭職，當時就有傳聞兩人是因為屆齡而退休，如今調任人大內部委員會，似乎也間接證實了這個傳言。同時被任命副主任的官員，還包含前廣東省長朱小丹與副省長劉昆兩人。

前廣東省長朱小丹也被任命為人大經濟委員會副主任。（圖/廣東暨南大學網站）

現年64歲的楊雄，是浙江杭州人，1985年畢業中國社會科學院研究生院，2003年出任韓正的副手，自2012年12月起代行上海市長、隔年1月轉正至今已有4年時間，任內曾與台北市共同舉辦雙城論壇。而現年65歲的前重慶市長黃奇帆，浙江諸暨人，學歷為上海中歐國際工商學院碩士，曾在上海市府歷練多年後，於2001年調任為重慶市副市長，2010年轉正為市長，至2016年底正式卸任。

(中時電子報)