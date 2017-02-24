稅捐滯納金再加徵利息 大法官裁定違憲

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民眾經常因為逾期繳納稅捐，被加徵滯納金及利息，有人不服氣聲請釋憲，大法官會議今日作成746號解釋，認為逾期加徵滯納金合憲，但滯納金又再加徵利息，違反比例原則，即日起失其效力。

解釋文意旨指出，遺產及贈與稅法第51條第2項規定：「前項應納稅款及滯納金，應自滯納期限屆滿之次日起，至納稅義務人繳納之日止，依郵政儲金匯業局一年期定期存款利率，按日加計利息，一併徵收。」就應納稅款部分加徵利息，與憲法財產權之保障尚無牴觸。

但就滯納金部分加徵利息，大法官認為欠缺合理性，不符憲法比例原則，與憲法保障人民財產權的意旨有違，應自本解釋公布日起失其效力。

大法官認為，滯納金兼具遲延利息的性質，再加徵利息，這對於應納稅額遲延損害的重複計算，欠缺合理性，不符合憲法比例原則，這部分的規定違憲，應立即失效。

根據中央社報導，賦稅署長李慶華表示，大法官746號解釋僅針對遺贈稅法，由於立即失效，會立刻通知國稅局、行政執行署，關於欠稅但尚未執行的案件，照大法官意旨執行。

另外，由於營業稅法、所得稅法、菸酒稅法、貨物稅法中，均有「滯納金加徵利息」的規定，因此賦稅署將會同法制處一併檢討，未來會修法、或以解釋令方式處理；但遺贈稅法之外的欠稅案件，目前仍適用現行稅法規定。

(中時)