雲縣議員黃勝賢毆警二審判刑確定 將喪失議員資格
雲林縣議員黃勝賢從從擔任北港鎮代起，多次於酒後辱罵、毆打員警，被雲林地方法院依妨害公務及侮辱公務員罪判刑1年5月等罪。由於並未宣告褫奪公權，引發檢方不滿上訴，黃也委託律師爭取緩刑，但均被台南高分院駁回上訴，全案確定，黃也即將喪失議員資格。
雲林縣政府民政處指出，只要判決確定，黃將喪失議員資格，並入監執行。但因並未褫奪公權，加上選區內的缺額也未過半，因此該選區並無遞補、補選等問題。
雲林地院原本認定，黃勝賢妨害公務及侮辱公務員罪行明確，其中部分犯行判刑1年，但可易科罰金，唯因是累犯，每天罰金提升為2000元，折算1年需繳73萬元；部分犯行則判刑1年5月，不得易科罰金。檢方及黃均提上訴後，台南高分院以黃知法犯法不宜輕縱，以及判決結果將導致黃喪失議員資格，懲罰不可謂輕等理由，駁回雙方上訴，不得上訴。
二審判決書指出，有煙毒、妨害兵役等前科的黃勝賢，2013年9月間擔任北港鎮代表時，因細故於酒後前往北港警分局辱罵執勤中的員警，被依妨害公務罪送辦後，檢方緩起訴1年。
沒想到，隔年剛當選雲林縣議員的第3天，又因酒後搭計程車引發糾紛，大鬧北港警分局。由於仍在緩起訴期間，直接被撤銷處分，改依妨害公務罪法辦。
前年3月21日凌晨3點多，黃某經營的KTV發生客人爭吵事件報警處理，因對員警處理結果不滿，酒後又前往北港警分局辱罵、揮打張姓員警，以及拉扯蔡姓警員。
雲林地檢署認為，黃勝賢接二連三打罵警察，嚴重戕害公權力及司法形象，除自動檢舉偵查起訴外，也聲請法官宣告褫奪公權。
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(中時)
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