六堆園區培育螢火蟲，邀學童清除福壽螺

六堆客家文化園區正在進行螢火蟲培育計畫，不過因水圳中許多福壽螺不利螢火蟲生長，園區號召附近榮華國小學童及志工來清理移除。（潘建志攝）

六堆客家文化園區正在進行螢火蟲培育計畫，不過因水圳中許多福壽螺不利螢火蟲生長，園區號召附近榮華國小學童及志工來清理移除。（潘建志攝）

屏東六堆客家文化園區有豐富的水圳生態，目前正在進行螢火蟲培育計畫，並打造適合螢火蟲的棲地環境，未來開放民眾入園賞螢。不過因水圳中有許多福壽螺，不利螢火蟲和本土螺類的生長，園區因此號召附近榮華國小學童來清理移除。

園區的第二期工程「客庄水圳生態區」預計3月底開放，占地8公頃的區域水圳阡陌縱橫，形成豐富的生態相。螢火蟲適合生長在水質乾淨的淺水區，需要豐富的水草及食物，也是環境是否優良的重要指標生物。

客家文化發展中心何主任金樑表示，園區2月開始培育螢火蟲計畫，以人工飼育幼蟲，預計4月辦理第1次螢火蟲野放作業，將幼蟲送返大自然成長，同時辦舉生態解說課程，希望打造優質賞螢環境，最快5、6月民眾就有機會在夜間賞螢。

不過在台灣水域無孔不入的外來種福壽螺，也從園區旁的水溝入侵園區內水圳。螢火蟲幼蟲的食物是蝸牛、螺類，但福壽螺的底蓋太硬，幼蟲無法穿破，還可能被夾死，加上福壽螺食量大具競爭優勢，排擠本土螺類的生存空間，不利螢火蟲培育。

園區因此號召附近榮華國小28名學生、家長，及環境教育志工，到園區內協助移除福壽螺，小朋友在水圳中「渾水摸螺」，希望能打造螢火蟲安全舒服的家，在六堆園區內繁衍不息。

(中時)