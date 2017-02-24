NBA》怎沒交易？籃網總管：想看「布魯克-林」打球
原本交易截止日之前，盛傳將被交易出去的籃網中鋒布魯克羅培茲，最後仍留籃網效力，到底原因為何？籃網總管馬克斯24日接受《紐約郵報》訪問表示，因為他很渴望看到28歲的羅培茲，真正與林書豪在場上打球產生的化學效應。
「有了健康的林書豪，以及健康的羅培茲在這支球隊打球，對於我們日後成長幫助很大，」馬克斯說，「那是我們開季就想看到的東西，只是很不幸地，我們沒看到幾場就沒了，但我們全都知道，只要他們兩人在場上，就能替隊友帶來幫助。」
馬克斯強調，他不會說出到底有哪些球隊對羅培茲產生興趣，畢竟他留下來了，籃網也很開心看到他留下，羅培茲是籃網的「門面」已經有段時間了，接下來就看健康的林書豪與羅培茲，到底能在場上帶來多少變化了。
畢竟籃網在全明星賽前，僅拿9勝47敗，且處14連敗窘境，接下來還要面對客場8連戰的嚴苛賽程，不過羅培茲相當樂觀，還拿新加入的隊友開玩笑，「我先前遇見馬克斯，他什麼都沒說，只想問我到底尼科生跑去哪裡了。」
馬克斯同樣抱持正面態度看待，「我還問了佛義，這是不是他生涯最漫長1次客場作戰，他回答我，當然！他從沒打過為期16天的客場，我只希望我們年輕球員帶夠衣服，且在這段艱困的日子當中學到東西。」
(中時電子報)
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