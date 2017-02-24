病蟲害專家 教有機農作秘訣

中興大學副校長黃振文教授農友有機農作秘訣。（許素惠翻攝）

農友踴躍參與有機農作管理策略講習。（許素惠翻攝）

為推廣有機耕作及農耕新知，環球科技大學生物技術系與雲林縣政府農業處合作，邀請到著名的植物病蟲害專家國立中興大學副校長黃振文，上午教授農民有機農場作物病害管理策略，農友受益良多。

環球科技大學副校長林三立期待藉由推動有機農業與耕作，改變傳統僅有重視農業生產量與產值的觀念，喚起大家對友善土地的重視，而該校生物技術系的師資與設備，均能為有機農友提供諮詢與檢測服務，共同為友善環境貢獻心力。

農業處長張世忠表示，有機耕作不同於傳統耕作方式主要在於不可施用化學的肥料與藥劑，然而台灣高溫潮濕的環境是各種病害的溫床，在有機耕作下，該如何克服病害的發生？的確是農友常遇到的棘手問題。

黃振文強調，有機耕作病害管理需結合物理、生物、耕作等防治方法，以「共存」為執行策略準則，並且要設立經濟損失門檻，持續不斷地調整病害管理策略，才能有效減輕作物病害的發生。

(中時)