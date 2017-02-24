大陸開放生第二胎 獨生子女夫妻最願生
中國大陸開放二胎1年多來，當地人口自然增長率仍低於千分之6目標。調查發現，一線城市年收入在人民幣50萬到100萬元的家庭最不敢生二胎，夫妻都是獨生子女的意願較高。
根據中國大陸國家統計局數據，2016年中國大陸人口自然增長率為千分之5.86，低於「十三五」（第13個5年規劃，2016至2020年）生育規劃的年均千分之6目標；人口增加809萬，也低於預期的900萬年均目標。
陸媒「21世紀經濟報導」走訪全中國大陸各大小城市訪談後發現，最不敢也不願生的是一、二線城市裡收入中等、房貸壓力大、教育期望值高的中產階級。
這些父母坦言，兩個孩子會讓他們手忙腳亂，身體與精神壓力也都無可避免地加重，許多母親被迫成為全職媽媽，但又得面臨隨之而來的經濟問題。
報導採訪幾個年收入在人民幣50萬到100萬元（約新台幣223萬到447萬元）之間的上海二孩家庭發現，一旦小孩進入幼稚園，育兒成本大幅飆升，一年得花上15萬元，加上龐大的房貸，壓力不小。
不願降低現有品質，也想集中火力培養一個小孩，是許多這類家庭不願生二胎的主因。
僅管育兒成本高，但如果夫妻都是獨生子女，生育二胎的意願相對較高，這些夫妻多半希望能在孩子身上彌補沒有兄弟姊妹的遺憾。此外，若夫妻都是獨生子女，雙方父母可以提供的人力與物力協助也較其他家庭多，也讓獨生子女夫妻比較願意生二胎。
根據中國大陸國家統計局數據，2016年山東省二孩出生比率占63.3%，增幅達69.9%，是最願意生二胎的省分之一。受訪者就說，「身邊能生的基本都在生。」
報導指出，這應該與二、三線城市的生活成本、職業壓力都比一線城市低有關，農村老家的父母願意帶孩子也是主因。1060224
(中央社)
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