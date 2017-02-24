北韓官媒炮轟 陸：完整執行聯合國決議

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針對北韓官媒重話抨擊北京，中國大陸外交部發言人耿爽今天說，中國大陸在朝鮮半島核問題上的立場明確一貫，北韓對此「非常清楚」，中方將「全面完整地執行安理會有關決議」。

中國大陸外交部下午舉行例行記者會，耿爽在回答媒體提問時，作上述表示。

耿爽說，中國大陸與北韓是友好鄰邦，願與北韓一道共同努力推動兩國關係健康穩定發展；同時，中國大陸在朝鮮半島核問題上的立場也是非常明確的、一貫的，北韓對此也是「非常清楚的」。

他表示，聯合國安全理事會通過北韓有關決議，明確表明國際社會反對北韓發展核彈計劃，維護國際防止核武擴散體系完整性的一致立場。

耿爽說，作為聯合國安理會常任理事國與「國際社會負責任的一員」，中國大陸將繼續本著嚴肅認真態度，「全面完整地執行安理會有關決議」。1060224

(中央社)