梅山汗路文化祭 體驗山城春光

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嘉義縣2017梅山汗路文化觀光祭，將自3月4日起登場，縣長張花冠今天與表演團體「無雙樂團」召開記者會，歡迎遊客到梅山體驗山城春光。

張花冠表示，「梅山汗路」是梅山鄉內數十條古道的統稱，早年先民為了營生，挑著山產沿著古道下山販賣，再採購日常生活用品挑上山，汗水滴在石板道上，就被稱為「汗路」。

她說，「梅山汗路」見證了先民披荊斬棘、蓽路襤褸的艱辛，也是梅山文化觀光中不可或缺的一環；今年全長281公尺的梅山「太平雲梯」（觀光吊橋）即將完成，因此舉辦文化觀光祭揭開序曲。

這場文化觀光祭活動將於3月4、5日及11、12日連續兩個週休假在梅山公園登場，邀請入圍美國葛萊美獎的「十鼓擊樂團」、台灣第一個女子跨界「無雙樂團」、獲選2017愛丁堡藝穗節的「身聲劇場」等團體演出。

主辦單位表示，為了以科技強化在地特色，現場將推出大型「AR擴增實境秀」，民眾可透過移動螢幕穿越梅山四季，欣賞梅山公園的雪白梅花、瑞里綠色隧道與茶園、竹坑溪步道瀑布飛濺，以及被螢火蟲包圍的夢幻體驗。

張花冠表示，這將是嘉義縣首次推出的AR擴增實境秀科技旅遊新體驗，縣府也將規劃一系列充滿聽覺、視覺、美學與味覺享受的觀光亮點活動，讓遊客可以從年初玩到年底。1060224

(中央社)