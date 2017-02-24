弘光科大辦學卓越、獲獎無數。（弘光科大提供）

與法國首席烘焙廚藝學校Ecole Lenôtre技術交流。（弘光科大提供）

弘光科大在大博會吸引學子觀展。（陳淑娥攝）

「中台灣每三位護理長，就有一位是弘光人！」弘光科技大學引以為榮，辦學已達50年之久的弘光科大，連續11年獲教育部獎勵教學卓越計畫，累計獎勵金額逾4億3000餘萬元，也是中部唯一獲得「典範科技大學計畫」補助經費的私立科技大學，辦學與時俱進，積極拓展海外實習，為學生創造國際就業機會。

今天大學博覽會一開幕，吸引許多各地高中職學生觀展，弘光科大一早己湧入不少莘莘學子，張媽媽帶著女兒上前諮詢，她表示，現在景氣不好，找工作不容易，希望女兒投入護理工作比較穩定。

現場工作人員表示，醫護學院護理系、物理治療系、語言治療與聽力學系詢問度很高，她強調，一般學生想進入醫學系挑戰較大，弘光科大是一間入學較普及的學校，讓有心從事這方面工作的人，學校可提供一個優良及舒適的學習環境。

弘光科大發言人、行政副校長蘇弘毅指出，該校辦學績效除獲教育部教學卓越計畫、典範科技大學計畫肯定，也是全國第一所榮獲卓越經營品質獎三星獎的大學，去年11月更獲得台灣企業永續學院「台灣TOP 50企業永續報告獎」非營利組織金獎，與台積電等知名企業同列前50強，為全國唯一獲頒TOP 50金獎的大學。

「師生研發能量強大、成果豐碩！」蘇弘毅說，近年來師生參加國內外發明展，獲得26面金牌，為校及台灣爭光；科技部105年度補助大專學生研究計畫，弘光獲補助48件，件數連續2年居全國公私立科大之冠，其中環境與安全衛生工程系12件、資訊管理系7件，更是領先環工學門、各科大資管系。

105學年新增學士後護理系，為大學畢業生開展職涯發展另一道窗；也新設護理系博士班，強化學術能量，這不僅是全國私立科大唯一，更是中部第一所護理博士班。因應寵物產業興起，105學年新設全台第一個「動物保健學士學位學程」；亦針對語言治療師與聽力師人才需求，新設「語言治療與聽力學系」。

(中時)