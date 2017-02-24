《誰家老婆上錯床》 3月4、5日爆笑上演
果陀劇場百老匯經典喜劇《誰家老婆上錯床》，自2015年2月首演以來，獲得4萬名觀眾好評瘋傳、3度加演，3月4、5日，即將走進台南文化中心演出，挑戰南部觀眾狂笑神經！
《誰家老婆上錯床》由英國最知名喜劇作家雷‧庫尼編劇，1990年轟動百老匯劇壇，曾榮獲1991年倫敦最大獎勞倫斯．奧利弗「最佳喜劇獎」，為90年代倫敦西區及百老匯的走紅劇作，爆紅至今。
台灣則由國際大導演楊世彭導演、劇本翻譯，於1999年於台北國家劇院首演，寫下台灣當時最高賣座紀錄，時隔16年，果陀劇場重新搬上舞台，延續當年趣味與震撼，特別邀請陣容郭子乾、屈中恆、楊千霈、張郁婕、劉亮佐等人演出，挑戰台灣觀眾的狂笑神經。
《誰家老婆上錯床》劇情描述一位劈腿執政黨政客（屈中恆飾）、一位外遇的反對黨女秘書（楊千霈飾），一場床上的政治大和解，卻因一位來路不明的私家偵探，意外演變成一場懸疑刺激、爆笑連連的荒謬兇殺案！
全劇傳遞西方嘲諷深度與台灣當代剖析力道，看似鬧劇卻也是在東方劇場極為罕見的作品。在看似慌亂笑料中，巧妙結合台灣時事，也正因台灣是熱衷政治的民族，政治事件發生、政治人物一舉一動，牽動每個人的情緒與生活點滴，因此，透過戲劇呈現，真實反映社會現象，讓觀眾在歡笑之餘，也能感受台灣社會的政治百態。購票請洽兩廳院售票系統或果陀劇場。
(中時)
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