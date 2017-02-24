朴敘俊與金智媛主演新劇三流之路

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南韓演員朴敘俊與金智媛將演出KBS 2TV新連續劇「三流之路」，預計將於5月份播出。

南韓「亞洲經濟」報導，在新劇「三流之路」中，朴敘俊飾演無名的格鬥競技選手。金智媛則飾演夢想成為新聞主播、卻在商場詢問台當接待員的角色。

據報導，「三流之路」由電視劇「白熙回來了」的編劇林尚春執筆，電視劇「善良的男人」導演李那廷執導，講述履歷背景、經濟實力均「三流」的兩個年輕人勇於追求夢想的青春勵志浪漫愛情故事。1060224

(中央社)