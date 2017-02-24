金正男遭絕命VX毒殺 馬國機場大消毒
北韓領導人金正恩同父異母兄長金正男在馬來西亞遭人以高度毒性化學品VX神經毒劑謀殺後，警方說，馬國當局將對國際機場和其他地點是否有放射性物質進行清查消毒工作。
馬來西亞全國總警長卡立阿布巴卡（Khalid Abu Bakar）說：「（我們準備）在所有我們已知嫌犯曾到過的地點展開清潔消毒工作。我們將召集原子能部門專家清查現場，了解是否有放射性物質。」
路透社報導，這是馬國警方第一次提到「放射性物質」，但阿布巴卡未說明，現場究竟「仍然」留有些什麼。
美聯社報導，阿布巴卡表示，馬國當局將對金正男11天前遭神經毒劑謀殺的機場進行清潔消毒。涉嫌刺殺金正男的其中一名女嫌曾出現不適。
金正男13日在吉隆坡國際機場遇害，馬國警方起初沒對機場展開清潔消毒。阿布巴卡今天在簡訊中告訴記者：「我們正在進行。」但相關細節目前仍不明朗。
阿布巴卡告訴記者，被控在金正男臉部施以毒劑的兩名女嫌其中一人隨後出現嘔吐等不適現象。但他拒絕說明，生病的究竟是印尼籍還是越南籍女嫌。
金正男若果真被施以VX神經毒劑，那麼除了機場，他到過的醫療站和載運他的救護車等任何地點，當局都要進行清潔消毒。神經毒劑濃稠度類似機油，需要數天甚至數週之久才揮發。（譯者：中央社周慧盈）1060224
(中央社)
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