車駛國道內車道 密集閃燈按喇叭遭檢舉
一輛汽車行駛高速公路內側車道，遭後車密集閃大燈、按喇叭示意超車，前車事後檢舉遭逼車成立，警方呼籲應遵守交通法規。
國道公路警察局第三公路警察大隊今天表示，日前接獲民眾檢舉逼車違規案件，一輛自小客車行駛中山高彰化縣路段內側車道，另一輛汽車從後方逼近，連續閃大燈、鳴按喇叭示意超車，前車不久往中間車道避讓，但事後以車尾行車紀錄器檢舉遭到逼車。
第三公路警察大隊指出，經檢視行車紀錄器影像，後方車輛沿途以閃大燈方式，逼迫前方車輛讓道，違規事實明確，違反道路交通管理處罰條例第33條第1項第14款「連續密集按鳴喇叭、變換燈光或其他方式迫使前車讓道」，可處罰新台幣3000元到6000元罰鍰。
國道警方表示，根據道路交通安全規則第101條，「欲超越同一車道之前車時，須先按鳴喇叭二單響或變換燈光一次，但不得連續密集按鳴喇叭或變換燈光迫使前車允讓」，員警依此規則，判斷上述案例違規。
國道警方表示，前車駕駛人聽到後車按鳴喇叭，或見後車顯示超車燈光，若車前路況無障礙，應即減速靠邊或表示允讓，並注意後車超越時的行駛狀況。
高速公路及快速公路交通管制規則第8條1項3款規定，「內側車道為超車道。但小型車於不堵塞行車之狀況下，得以該路段容許之最高速限行駛於內側車道」。員警說，內車道為超車道，若前車以最高速限行駛，見後方快車示意超車，且車前路況無障礙，仍需禮讓。
警方表示，根據道路交通管理處罰條例第47條，「前行車聞後行車按鳴喇叭或見後行車顯示超車燈光，如車前路況無障礙，無正當理由，不表示允讓或靠邊慢行」，可處1200元到2400元罰鍰；呼籲駕駛人勿違規、勿危害他人路權及安全、多包容與禮讓。1060224
(中央社)
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