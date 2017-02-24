美泰軍演落幕 美國未撤離亞洲

為期11天代號為「金色眼鏡蛇」的美軍與泰國多國部隊聯合軍事演習，今天在泰國呵叻省舉行最後一天的實彈射擊演練。

金色眼鏡蛇是亞洲最大的多國軍事演習，本屆是第36屆，共計有29個國家前來參與或觀摩，主要是泰國部隊與美軍參與，目的是維護亞太地區安全承諾，以多國部隊演練來確保區域安全，並促進該地區內的國際合作與穩定。

美軍太平洋司令部司令哈里斯(Harry Harris)海軍上將在演習結束後受訪表示，這是一次成功的演練，美國會與友邦保持密切聯繫，維護區域和平穩定。在被問到是否意味美國勢力重新布局亞洲，他則說，他是個軍人，這種問題他不能答覆。

今年的多國軍事演習包括有：工作人員演習，包括高級軍官研討會、人道救援助以及各項培訓演練和實彈射擊等，以強化區域協調和促進彼此操作。大約有3600美軍人員直接參與。

今天的實彈操演，包括有空軍的F-16、F-18戰鬥機及陸軍AH-1眼鏡蛇攻擊直升機，地面部隊有美軍的LAV25 8輪裝甲車及泰國裝甲部隊及美軍陸戰隊參與。開幕在14日春武里省（Chonburi）的泰國海軍陸戰隊基地舉行，今天在呵叻省（Nakhon Ratchasima）的實彈射擊後舉行簡單閉幕式。

美國在2014年曾經因為軍人政變後表達不滿，並揚言自1982年起每年在泰國舉行的軍演要變更地點（國家），2014年6月的海上演習移師到美國夏威夷海域，泰國方面就以太遠的原因取消參加。1060224

(中央社)