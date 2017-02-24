TDK機器人競賽 主題是智慧型男SmartBOT
虎尾科技大學今天表示，第21屆「TDK盃全國大專校院創思設計與製作競賽」，將於3月1日至31日開放全國大專校院組隊報名。
虎尾科大指出，今年比賽新增「飛行組」競賽組別，校方將於3月1日邀請虎科大飛機工程系研發太陽能飛機、曾獲飛行機器人競賽自主飛行第一名等績優組公開展示。
TDK盃機器人競賽，由教育部指導各大專校院輪流主辦，財團法人TDK文教基金會贊助，是國內歷史最悠久、規模最大的機器人競賽之一。
今年競賽主題「智慧型男SmartBot」，挑戰「虎溪戰雲、視覺競技、凌雲飛虎」3大智慧競技主題，分成自動組、遙控組與飛行組3組。
校方表示，今年第21屆起將連續2年由虎尾科大主辦，競賽將於今年10月12日至15日，在虎尾科大體育館舉行，關訊息歡迎上網「第21屆TDK盃」網站查詢。1060224
(中央社)
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