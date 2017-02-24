謝霆鋒邀家人嘗鋒味 狄波拉大方同框2任老公

謝婷婷分享家宴影片，狄波拉同框兩任丈夫。（圖／翻攝自謝婷婷JenniferTse微博）

網友好奇這隻手的主人，有人猜測是否是王菲。（圖／翻攝自謝婷婷JenniferTse微博）

謝霆鋒與王菲戀情穩定。（圖／中時資料照片）

謝霆鋒近年來著迷專研廚藝，還為此開了節目《十二道鋒味》，他曾透露會下廚後跟家人關係更好，昨(23日)謝霆鋒妹妹謝婷婷在微博分享家宴影片，笑說：「回家真好！可以一家人吃到我哥的鋒味」，而影片中可見狄波拉難得同框前任老公謝賢與現任丈夫江耀城（鬍鬚Kong），三人有說有笑，被網友誇不愧是離婚典範。

選美比賽出身的狄波拉，1979年與謝賢結婚，生下一子一女後，1995年便宣告離婚，5年後她在新加坡和富商兼機師江耀城登記結婚，而謝賢目前也有小49歲女友CoCo，先前還一度傳出烏龍孕訊。

昨晚在謝家家宴中，罕見目擊狄波拉和江耀城、謝賢和樂同框畫面，可見彼此仍情同家人，謝婷婷先前也傳與「鷹眼」傑瑞米雷納（Jeremy Renner）談跨國戀，全家都桃花很旺，而謝霆鋒則與王菲戀情穩定，被拍到在機場親親放閃，可惜昨晚家宴未見王菲身影，但也有眼尖網友發現影片中有人只露一隻手滑手機，不知是否就是王菲本人。

(中時電子報)