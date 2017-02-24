國內實施「超質星期五」？林全：先觀察再評估

我要評比

立委曾銘宗在總質詢中詢問行政院長林全是否會仿照日韓施行「超值星期五」制度，讓勞工在星期五下午3點就下班？（姚志平攝）

行政院長林全表示會先行觀察日韓的成果，再做評估。（姚志平攝）

立委曾銘宗在總質詢中詢問行政院長林全是否會仿照日韓施行「超值星期五」制度，讓勞工在星期五下午3點就下班？行政院長林全表示會先行觀察日韓的成果，再做評估。

(中時)