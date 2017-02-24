中華隊日本熱身賽首戰 郭總旅外投手大閱兵

郭俊麟日本移訓首場熱身賽，依經典賽65球投球數限制擔任先發。(資料照 陳怡誠攝)

經典賽中華隊旅外球員只徵召到6人，整體戰力出現「打強投弱」現象，4位旅外投手郭俊麟、陳冠宇、宋家豪與江少慶，被寄望是率領中華隊在預賽獲得前2名的主力，為充分掌握4人近況，26日對日本社會人球隊日本新熱耳賽，總教練郭泰源決定4人全部下場暖身。

郭總這場熱身賽決定由郭俊麟先發，會依照經典賽的65球用球數讓他盡量投，沒有投球局數限制，另在日本與中華隊會合的宋家豪，江少慶與陳冠宇都各投1局。

據推測，中華隊這場熱身賽上去投的投手，都是教練團還未完全掌握近況的人，希望藉在日本移訓的2場熱身賽，熟悉投手群每位投手的狀況，尤其是郭總還沒見過投球的宋家豪。效力日職樂天金鷹的宋家豪，23日才在日本與中華隊會合。

(中時電子報)