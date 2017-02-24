男童枉死美國 家屬全失聯無法落葉歸根

黃小弟出國前在台灣留下的玩耍影像。（台南嬰兒之家提供）

黃小弟出國前，在台灣接受每個朋友的祝福。（台南嬰兒之家提供）

黃小弟（灰衣者）在台灣與朋友玩耍的情況。（台南嬰兒之家提供）

在美國加州遭流彈波及送醫不治的黃小弟，坎坷身世令人鼻酸，當初遭棄養成為孤兒的他，因為家屬全失聯，死後無法落葉歸根，只好葬在美國。南台南家扶中心表示，黃童在出國前，因發展遲緩有言語障礙，曾吃力的說著「我很喜歡台灣」。

8歲黃童是台南人，一出生父親就丟下母子狠心離去，陳母因吸毒多次出入牢獄，生下小孩無暇照顧關心，全交由父親撫養，阿公照顧了孫子3年多，直到自己癌末住院，住院前他告知台南市政府，將孫子轉介給南台南家扶中心找寄養家庭，遺囑「請你們好好照顧我孫子」，入院不久後過世。

黃童家庭功能低落，有嚴重的發展遲緩，3歲多仍不太言語，南台南家扶中心莊姓女社工找到一名40歲傅姓小姐擔任中繼寄養家庭媽媽，2年多來花了很多心思復健，帶他上幼兒園，他才慢慢進步。

「你們不要我了嗎？」官方為了建全黃童的家庭功能，2014年底透過台南嬰兒之家轉介，將5歲多的他出養美國，出養前，黃童一度難過質疑著傅女與莊姓社工，兩人聽著都不捨的落淚。

「我好難過……怎會發生這種事」傅女23日得知黃童遭槍殺意外後情緒激動，一夜難眠。莊女陪著落淚，兩人對黃童都有說不出的心疼。她印象最深的是，因為發展遲緩而有言語障礙的黃小弟，在出國前對兩人依依不捨的說著「我很喜歡台灣」、「阿姨，我會想念你」。

黃童身故消息傳回台灣，台南市社會局遍查台南家屬，全已失聯，在家人全不搭理，且黃童已設籍美國之下，只能由領養的養父母協助，葬在美國，無法落葉歸根。

台南嬰兒之家24日晚間為黃小弟舉辦追思彌撒，莊姓女社工與傅女一起參加，莊女宏著眼眶哽咽的說「換個角度想，孩子可以跟天上的阿公團聚了」。

南台南家扶中心表示，台灣寄養家庭缺乏，黃小弟身世坎坷，但起碼在寄養期間有一個美好的生命過程，希望大家祝福他，也鼓勵更多家庭加入寄養家庭的行列，幫助更多身世悲慘的孩子。

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(中時)