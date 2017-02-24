《時來運轉》2017年WBC陣前大閱兵（系列之四）委內瑞拉 預賽D組異軍突起

經典賽D組競爭激烈，波多黎各、委內瑞拉被看好出線。左起為墨西哥投手蓋耶多、委內瑞拉「國王」賀南德茲、義大利強打布泰拉、波多黎各鐵捕莫里納。（美聯社資料照）

2017年世界棒球經典賽(WBC)預賽D組將於3月9日起在墨西哥瓜達拉哈拉市近郊的Charros de Jalisco球場開打。D組四隊分別是地主墨西哥、義大利、委內瑞拉與波多黎各。波多黎各是上屆亞軍，委內瑞拉今年眾星雲集，是較被看好的兩隊，但墨、義兩軍也不乏好手，使本組的競爭將更為激烈。目前在國際運動博奕網站的奪冠盤口上，委內瑞拉奪冠賠率是1賠10，波多黎各是1賠13，居多明尼加、美國、日本之後，分居第四、五名。

由貝爾川（左上）、莫里納（右）、艾維斯領銜的波多黎各大賽經驗豐富。（美聯社資料照）

波多黎各由兩位大名鼎鼎的老將領軍，金手套明星捕手莫里納（Yadier Molina）已連續第四屆參賽，由他坐鎮本壘後方，儼然就是波隊的臨場教練，年輕投手們在他導引之下，戰力更為提升。年屆不惑的左右開弓打擊明星貝爾川（Carlos Beltran）今年可望扮演DH角色，率領年輕新秀出征。

小熊新星拜耶茲（左）、印地安人的林鐸（右）和太空人的柯瑞亞，聯手鞏固波隊內野防線。（美聯社資料照）

去年在世界大賽中表現搶眼的小熊新星拜耶茲（Javier Baez）、印地安人的林鐸（Francisco Lindor）和前年在太空人隊崛起的柯瑞亞（Carlos Correa），三人連手不僅能鞏固波隊內野防線，且攻擊能力更可與莫里納、貝爾川二位前輩組成綿密火網。此外，印地安人新秀捕手R.裴瑞茲（Roberto Perez）,老手艾維列斯（Mike Aviles）、帕岡（Angel Pagan）和道奇隊的「優替人」賀南德茲（Kiké Hernandez）都可加入戰團。

先發投手以大都會新人魯戈（Seth Lugo）領銜，遊騎兵隊的克勞迪歐輔佐，另有多名在小聯盟等待機會的新秀可輪番接手，但仍有投手調度的隱憂。

委內瑞拉三強打，「打擊王」艾爾圖維（左）、「三冠王」米蓋卡布瑞拉（中）、皇家隊黃金捕手S.裴瑞茲（右）。（美聯社資料照）

委內瑞拉陣容豪華，堪稱是明星中的明星隊伍。打線由「三冠王」米蓋卡布瑞拉（Miguel Cabrera）領銜，另有：「打擊王」艾爾圖維（Jose Altuve）、長打大將岡扎勒斯（Carlos Gonzalez）、皇家隊黃金捕手S.裴瑞茲（Salvador Perez）、開路先鋒艾斯寇巴（Alcides Escobar）、馬林魚的普拉多（Martin Prado）、遊騎兵的二壘手歐多爾（Rougned Odor）、捕手奇瑞諾斯（Robinson Chirinos）。指定打擊則是老虎隊台柱之一的維多馬丁尼茲（Victor Martinez）

委內瑞拉兩強投，賀南德茲（左）和K-Rod羅瑞葛茲（右）。（美聯社資料照）

投手群掛頭牌的是賽揚獎得主King Felix賀南德茲（Felix Hernandez）、另有遊騎兵的馬丁裴瑞茲（Martin Perez）、教士隊的夏辛（Jhoulys Chacin），牛棚主帥則是K-Rod羅瑞葛茲（Francisco Rodriguez）。

這支由大聯盟各隊一線戰將組成、奪冠呼聲極高的隊伍，就連總教練維茲蓋爾（Omar Vizquel）也有亮麗的資歷，他生涯擊出2877支安打、擁有11個游擊手金手套，在游擊區連續95場無失誤仍是大聯盟的紀錄。

墨西哥三投，M.岡扎勒斯（左）、蓋耶多（中）、賈西亞（右）。（美聯社資料照）

墨西哥做為地主，其戰力也不容小覷！道奇隊明星一壘手岡扎勒斯（Adrian Gonzalez）是打線核心，但可能因患網球肘而退出。先發投手群包括有蓋耶多（Yovani Gallardo）、賈西亞（Jaime Garcia）、M.岡扎勒斯（Miguel Gonzalez）、狄拉洛沙（Jorge De La Rosa）與左投努紐（Vidal Nuno），另有索瑞亞（Joakim Soria）、O.裴瑞茲（Oliver Perez）、拉莫(Sergio Romo)、薩拉斯（Fernando Salas）等後援。

墨西哥打擊陣線似嫌單薄，但投手陣容堅強，在WBC有投球數的限制下，投手車輪戰或許會是墨隊爭取晉級的主要武器。

義大利兩強打瑟維利（左）、布泰拉（右）。（美聯社資料照）

義大利以瑟維利（Francisco Cervelli,海盜）、布泰拉（Drew Butera,皇家）兩名捕手最具知名度，去年因藥檢未過遭禁賽的的藍鳥隊柯拉貝洛（Chris Colabello）也在陣中，投手群中，牛棚主力葛瑞里（Jason Grilli）今年未參加，具備大聯盟經驗的是能左右開投的范戴提（Pat Venditte）。義隊曾在上屆賽會爆冷擊敗過加拿大，今年在D組也希望冷門賽事能再度上演。

(中時電子報)