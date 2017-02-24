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川普肢體語言大解密 誰討他歡心一秒看出來

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安倍晉三和川普
川普不僅右手握住了安倍的右手，左手還放在上面拍了拍安倍的手背。(圖/美聯社)

政治人物在公開場合總是十分專業的控制自己的表情及用詞，讓人難以看出究竟他們對他人的觀感，但身體總是最誠實的，肢體語言往往洩漏出政治人物對其他政治人物的想法。川普在上任滿一個月的時間內，就接見了多位訪美的國家元首，肢體語言專家也從他和別人握手的動作中分析出他對別人的觀感，可以明顯看出川普最喜歡日本首相安倍晉三及大法官提名人高蘇奇，另外，也明顯和前總統歐巴馬的關係比較緊張。

日本首相安倍晉三

川普和安倍的握手看起來非常堅定，川普表達出的意思是在和安倍說：「我們一直都在彼此身邊」，也表示出川普是「喜歡」安倍的。而且從他們另一次握手中可以看到，川普不僅右手握住了安倍的右手，左手還放在上面拍了拍安倍的手背，這個動作是個表達強烈友善的表現，如同「擁抱」的意涵一樣，有感受他、敞開心胸接納他的意思。而安倍也很喜歡川普，從他的身體不斷往川普的方向靠過去，而且腳尖也一直朝向川普可以看出來，安倍很喜歡享受當下的氣氛，也表示他對川普是有好感的。

安倍晉三和川普
川普的肢體語言顯示他十分喜歡安倍晉三。安倍晉三也一直將身體往川普的方向靠過去。(圖/美聯社)
川普 安倍晉三
肢體語言顯示川普、安倍晉三很麻吉。(圖/美聯社)

英國首相梅伊(Theresa May)

川普和梅伊的握手非常正式，川普的手主動先抓住梅伊的手，而當梅伊看著他時，川普看了一眼以後，卻馬上看向別的地方，可以看出川普很尊重她，但並不是很了解她，對梅伊沒有像對安倍的強烈喜好感。而且兩人在握手時，川普的身體站得非常直，沒有向前或向後傾，表達出他對梅伊的情感非常中立，沒有明顯的喜歡或厭惡。

川普 梅伊
川普的手主動先抓住梅伊的手，而當梅伊看著他時，川普看了一眼以後，卻馬上看向別的地方。(圖/美聯社)
川普 梅伊
川普的身體站得非常直，沒有向前或向後傾，表達出他對梅伊的情感非常中立，沒有明顯的喜歡或厭惡。(圖/美聯社)

加拿大總理杜魯道(Justin Trudeau)

川普在迎接杜魯道下車時的握手是個非常溫暖的握手，而且杜魯道除了右手和川普握手之外，左手還主動放到川普的肩膀上拍了拍，這是表示友情的行為，而川普也跟著回應這個姿勢也將手上到杜魯道的肩上，而且兩人之間的互動非常自然，就像是在對待老朋友一樣，和川普與梅伊的握手不同。而兩人在橢圓辦公室(Oval Office)時，杜魯道非常主動地將身體往川普的方向傾過去，川普也沒有閃躲，可見兩人非常喜歡彼此。

川普 杜魯道
在橢圓辦公室時，杜魯道非常主動地將身體往川普的方向傾過去。(圖/美聯社)
川普 杜魯道
杜魯道除了右手和川普握手之外，左手還主動放到川普的肩膀上拍了拍，而川普也跟著回應這個姿勢。(圖/美聯社)

前總統歐巴馬(Barack Obama)

川普在選後和歐巴馬到白宮進行交接時也有握手，然而這個握手和其他元首是截然不同的，川普在和歐巴馬握手時，嘴唇下意識的抿得很緊，這明顯表達出「我跟你之間的關係很緊繃」的意思，而且川普並沒有如同他的習慣在握手時，把對方拉像自己，而川普自己也沒有將身體往歐巴馬的方向傾，可見他們的關係並不親近，而且川普席間一直將手擺在膝蓋之間成倒三角狀，這顯示出他對歐巴馬的防備心非常重。

川普 歐巴馬
川普在和歐巴馬握手時，嘴唇下意識的抿得很緊。(圖/美聯社)
川普 歐巴馬
川普席間一直將手擺在膝蓋之間成倒三角狀，這顯示出他對歐巴馬的防備心非常重。(圖/美聯社)

以色列總理納坦亞胡(Benjamin Netanyahu)

川普對納坦亞胡也是非常的熱情，在兩人的記者會上，不斷將整個身體轉向納坦亞胡，頭也一直轉向他，可見川普非常尊敬他，而且兩人握手時，川普先主動地伸出手，並且一直將納坦亞胡拉向自己，就像是在說「我們是同一陣線」的意思。

川普 納坦亞胡
川普先主動地伸出手，並且一直將納坦亞胡拉向自己。(圖/美聯社)
川普 納坦亞胡
川普和納坦亞胡在的記者會上，不斷將整個身體轉向納坦亞胡，頭也一直轉向他，可見川普非常尊敬他。(圖/美聯社)

最高法院大法官提名人高蘇奇(Neil Gorsuch)

川普在和高蘇奇的握手非常熱情，不只將高蘇奇拉向自己一次，還在高蘇奇試圖將手縮回自己胸前時，又再次將高蘇奇拉向自己，而且川普也像對待安倍一樣，除了握著的右手還將左手放在高蘇奇的有手上拍了拍，傳達強烈的「我真的很喜歡你的訊息」。但高蘇奇對待川普則是沒有那麼強烈的情感，還只是一名被提名大法官的他，肢體語言試圖表達出自己的專業及中立的立場，可以看到相較非常熱情的川普，高蘇奇的動作顯得比較被動，而且一直和川普保持了整整一個手臂長的距離。

整體而言，肢體語言專家葛拉絲(Lillian Glass)博士表示，川普其實是個肢體語言表現得非常明顯的人，喜好厭惡的情感都可以輕易從他的動作辨別，所以當川普喜歡你時，你也可以輕易感受到，而他不喜歡你時，你也會感受到而希望盡快逃離這個尷尬的氣氛。

(中時電子報)

關鍵字：川普美國英國加拿大以色列日本歐巴馬梅伊安倍晉三杜魯道肢體語言
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