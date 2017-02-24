川普肢體語言大解密 誰討他歡心一秒看出來

川普不僅右手握住了安倍的右手，左手還放在上面拍了拍安倍的手背。(圖/美聯社)

政治人物在公開場合總是十分專業的控制自己的表情及用詞，讓人難以看出究竟他們對他人的觀感，但身體總是最誠實的，肢體語言往往洩漏出政治人物對其他政治人物的想法。川普在上任滿一個月的時間內，就接見了多位訪美的國家元首，肢體語言專家也從他和別人握手的動作中分析出他對別人的觀感，可以明顯看出川普最喜歡日本首相安倍晉三及大法官提名人高蘇奇，另外，也明顯和前總統歐巴馬的關係比較緊張。

日本首相安倍晉三

川普和安倍的握手看起來非常堅定，川普表達出的意思是在和安倍說：「我們一直都在彼此身邊」，也表示出川普是「喜歡」安倍的。而且從他們另一次握手中可以看到，川普不僅右手握住了安倍的右手，左手還放在上面拍了拍安倍的手背，這個動作是個表達強烈友善的表現，如同「擁抱」的意涵一樣，有感受他、敞開心胸接納他的意思。而安倍也很喜歡川普，從他的身體不斷往川普的方向靠過去，而且腳尖也一直朝向川普可以看出來，安倍很喜歡享受當下的氣氛，也表示他對川普是有好感的。

川普的肢體語言顯示他十分喜歡安倍晉三。安倍晉三也一直將身體往川普的方向靠過去。(圖/美聯社)

肢體語言顯示川普、安倍晉三很麻吉。(圖/美聯社)

英國首相梅伊(Theresa May)

川普和梅伊的握手非常正式，川普的手主動先抓住梅伊的手，而當梅伊看著他時，川普看了一眼以後，卻馬上看向別的地方，可以看出川普很尊重她，但並不是很了解她，對梅伊沒有像對安倍的強烈喜好感。而且兩人在握手時，川普的身體站得非常直，沒有向前或向後傾，表達出他對梅伊的情感非常中立，沒有明顯的喜歡或厭惡。

川普的手主動先抓住梅伊的手，而當梅伊看著他時，川普看了一眼以後，卻馬上看向別的地方。(圖/美聯社)

川普的身體站得非常直，沒有向前或向後傾，表達出他對梅伊的情感非常中立，沒有明顯的喜歡或厭惡。(圖/美聯社)

加拿大總理杜魯道(Justin Trudeau)

川普在迎接杜魯道下車時的握手是個非常溫暖的握手，而且杜魯道除了右手和川普握手之外，左手還主動放到川普的肩膀上拍了拍，這是表示友情的行為，而川普也跟著回應這個姿勢也將手上到杜魯道的肩上，而且兩人之間的互動非常自然，就像是在對待老朋友一樣，和川普與梅伊的握手不同。而兩人在橢圓辦公室(Oval Office)時，杜魯道非常主動地將身體往川普的方向傾過去，川普也沒有閃躲，可見兩人非常喜歡彼此。

在橢圓辦公室時，杜魯道非常主動地將身體往川普的方向傾過去。(圖/美聯社)

杜魯道除了右手和川普握手之外，左手還主動放到川普的肩膀上拍了拍，而川普也跟著回應這個姿勢。(圖/美聯社)

前總統歐巴馬(Barack Obama)

川普在選後和歐巴馬到白宮進行交接時也有握手，然而這個握手和其他元首是截然不同的，川普在和歐巴馬握手時，嘴唇下意識的抿得很緊，這明顯表達出「我跟你之間的關係很緊繃」的意思，而且川普並沒有如同他的習慣在握手時，把對方拉像自己，而川普自己也沒有將身體往歐巴馬的方向傾，可見他們的關係並不親近，而且川普席間一直將手擺在膝蓋之間成倒三角狀，這顯示出他對歐巴馬的防備心非常重。

川普在和歐巴馬握手時，嘴唇下意識的抿得很緊。(圖/美聯社)

川普席間一直將手擺在膝蓋之間成倒三角狀，這顯示出他對歐巴馬的防備心非常重。(圖/美聯社)

以色列總理納坦亞胡(Benjamin Netanyahu)

川普對納坦亞胡也是非常的熱情，在兩人的記者會上，不斷將整個身體轉向納坦亞胡，頭也一直轉向他，可見川普非常尊敬他，而且兩人握手時，川普先主動地伸出手，並且一直將納坦亞胡拉向自己，就像是在說「我們是同一陣線」的意思。

川普先主動地伸出手，並且一直將納坦亞胡拉向自己。(圖/美聯社)

川普和納坦亞胡在的記者會上，不斷將整個身體轉向納坦亞胡，頭也一直轉向他，可見川普非常尊敬他。(圖/美聯社)

最高法院大法官提名人高蘇奇(Neil Gorsuch)

川普在和高蘇奇的握手非常熱情，不只將高蘇奇拉向自己一次，還在高蘇奇試圖將手縮回自己胸前時，又再次將高蘇奇拉向自己，而且川普也像對待安倍一樣，除了握著的右手還將左手放在高蘇奇的有手上拍了拍，傳達強烈的「我真的很喜歡你的訊息」。但高蘇奇對待川普則是沒有那麼強烈的情感，還只是一名被提名大法官的他，肢體語言試圖表達出自己的專業及中立的立場，可以看到相較非常熱情的川普，高蘇奇的動作顯得比較被動，而且一直和川普保持了整整一個手臂長的距離。

整體而言，肢體語言專家葛拉絲(Lillian Glass)博士表示，川普其實是個肢體語言表現得非常明顯的人，喜好厭惡的情感都可以輕易從他的動作辨別，所以當川普喜歡你時，你也可以輕易感受到，而他不喜歡你時，你也會感受到而希望盡快逃離這個尷尬的氣氛。

(中時電子報)