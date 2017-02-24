南市議會祕書長 將由農業局副局長郭伊彬接任

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台南市政府農業局副局長郭伊彬將接任台南市議會祕書長。（洪榮志攝）

台南市議會秘書長陳榮枝將於月底退休，議長賴美惠今天證實，新任秘書長將由台南市政府農業局副局長郭伊彬出任。賴美惠還說，議會已發文給市府商調此一人事案。

針對即將接任市議會秘書長一職，郭伊彬仍十分低調、不願證實；但賴美惠下午已證實此項人事安排。

據了解，郭伊彬曾任職省農林廳，2003年起陸續擔任原台南縣農業局局長、處長，縣市合併後擔任台南市政府農業局代理局長，現職為農業局副局長，並曾於2009年獲行政院農委會全國十大優秀農業人。

(中時)