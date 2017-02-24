百度公布去年Q4財報 營收、利潤皆下滑

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百度今（24）日公布了截至12月31日的2016財年第4季財報顯示，營收、利潤皆出現下滑，這是百度自成立以來，年度淨利潤首次下跌，去年全年營收則是增長近12％。百度表示，將繼續加大對人工智慧技術關鍵性產品，如雲端、金融服務、無人駕駛汽車等產業的投資。

百度最新公布的財報顯示，公司該季度營收為182.12億元人民幣（下同），較前1年同期下滑2.6％。運營利潤為21.85億元，較前1年同期下滑38.2％。

另按美國通用會計準則計（GAAP），歸屬公司上市部分的淨利潤為41.29億元，去年同期為淨利潤247.12億元，較前1年同期下滑83.3％，百度稱，主要原因是，2015年第4季，百度與攜程置換「去哪兒」股權所認列的投資收入，導致利潤年增663％。百度2016年度總營收為705.49億元，年增長11.9％；淨利潤100.49億元 ，年減13.9％。

百度發生「魏則西事件」後，中國政府在2016年下半年開始加強監管網路醫療廣告，對極度依賴網路營收的百度造成衝擊，第3季營收首見負增長，連帶地第4季財報預測也不樂觀。

近來為即時止血，繼日前百度裁撤旗下醫療事業部後，外賣O2O部門「百度外賣」已啟動裁員，生活類O2O平台「百度糯米」也在去年底進行大規模人力縮減。

百度董事長兼CEO李彥宏澄清外界謠言稱，百度不會放棄O2O業務。李彥宏還預計，未來，公司的核心產品，包括搜索，資訊流廣告和O2O，以及新產品，包括百度雲，互聯網金融，自動駕駛和其他與人工智慧相關的產品，都將出現強勁的增長。

財報公布前夕，百度在美上市股價已受到影響，下跌0.74％至184.64美元。

(工商)